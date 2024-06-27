6 تحسينات لتجديد تصاريح العمل في «الخاص» بـ «دقيقة»

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين ستة تحسينات، تتيح للمتعاملين من منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل إنجاز خدمة «تجديد تصاريح العمل»، في زمن قياسي لا يتجاوز دقيقة واحدة، مؤكّدة أن التحسينات الجديدة تستهدف تصفير المتطلبات من خلال تبادل مُوحّد للبيانات بين الجهات المعنية، وتقليص عدد الحقول المطلوبة لإنجاز الخدمة إلكترونياً من 27 إلى خمسة حقول فقط، وعدد المستندات المطلوبة من ثلاثة مستندات إلى واحد.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تحظر ممارسة العمل في الدولة دون الحصول على تصريح عمل من الوزارة، كما لا تُجيز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه إلّا بعد الحصول على تصريح عمل وفقاً للإجراءات المتبّعة، لافتة إلى أنها تتيح للمنشآت المسجلة لديها استصدار تصاريح العمل لعمّالها، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة. وذكرت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنها تُصدر 12 نوعاً من تصاريح العمل، بينها ثمانية أنواع تسري مدتها لعامين، تشمل: «تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة، تصريح عمل انتقال، تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، تصريح عمل مواطن/أبناء دول التعاون، تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، تصريح عمل جزئي، تصريح العمل الحر، تصريح عمل التدريس الخصوصي»، لافتة إلى أن قائمة تصاريح العمل الرسمية تتضمّن كذلك «تصريح عمل مؤقّت، تصريح عمل مهمة، تصريح عمل حدث (ممــن بلــغ سـن 15 ولـم يجـاوز 18 عامـاً)، تصريح تدريب أو تشغيل الطالب، تصريح عمل مواطن متدرب».

وأعلنت الوزارة أنها انتهت من استحداث ستة تحسينات جديدة على خدمة «تجديد تصاريح العمل»، بما يواكب مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير الماضي، مؤكّدة أن التحسينات الجديدة تستهدف تصفير المتطلبات من خلال تبادل مُوحّد للبيانات بين الجهات المعنية، والاعتماد التلقائي، وتقليص عدد الحقول المطلوبة لإنجاز الخدمة إلكترونياً من 27 إلى خمسة حقول فقط، وكذلك تقليص عدد المستندات المطلوبة من ثلاثة مستندات إلى مستند واحد، إضافة إلى عدم إلزامية التقديم على الخدمات عند البدء في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على أن تخفض التحسينات الجديدة مدة إنجاز الإجراءات من ست دقائق إلى دقيقة واحدة.

وبحسب الوزارة، يتم تجديد تصاريح العمل من خلال عدد من الخطوات الإجرائية على الموقع الرسمي للوزارة أو التطبيق الذكي، وكذلك عبر منصة «باقة العمل»، تبدأ بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو استخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة، مع دفع الرسوم الاتحادية ومبلغ التأمين عند تقديم طلب تجديد عقد العمل، على أن تتم إحالة الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للتدقيق والتحقّق من استيفاء الشروط والمستندات، موضحة أنه في حال وجود نواقص في الوثائق أو الإجراءات يتم إشعار المنشأة بها لتقوم باستكمالها، بينما في حال استيفاء الشروط والمستندات تتم الموافقة على تجديد التصريح، واعتماد عقد العمل إلكترونياً.

ولفتت إلى وجود عدد من الشروط والأحكام التي ينبغي الالتزام بها لضمان استصدار أو تجديد تصريح العمل، أهمها أن يكون العامل مستوفياً الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وذلك في المهن التخصصية أو أي وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية، وأن يكون طلب تجديد العقد مقدماً من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة، مشددة على أهمية التزام العامل والمنشأة (صاحب العمل) بالتوقيع على النموذج المعتمد لعقد العمل الصادر من الوزارة.

«التوطين»:

. المبادرة تدعم توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية.