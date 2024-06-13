ذوو طلبة في مدارس خاصة يدعون إلى تقديم نهاية العام الأكاديمي

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة تُطبّق مناهج أجنبية، بأبوظبي، إلى إنهاء العام الدراسي مع نهاية الاختبارات ليكون آخر يوم دراسي غداً الجمعة 14 يونيو، بحيث تبدأ الإجازة الصيفية مع إجازة عيد الأضحى، ما يرفع عدد أيام الإجازة الصيفية بـ21 يوماً لتصبح 72 يوماً، بدلاً من 51 يوماً فقط.

وقال ذوو طلبة: علاء محمد، وإسلام وصفي، وماجدة أحمد، ومنى عبدالرحمن، ومهيتاب صادق، ومي عبدالله، وأميرة محمد، إن أبناءهم في الحلقة الأولى أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي قبل نهاية مايو، فيما ينهي طلبة الصفوف العليا امتحانات العام الدراسي اليوم الخميس، إلا إن إدارات مدارسهم أبلغتهم باستمرار الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى، وحتى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، مؤكدة أن أي غياب سيؤثر في تقديرات الطلبة النهائية.

وأشاروا إلى أن التمسك بالأيام الدراسية التي تعقب عيد الأضحى، اختزل الإجازة الصيفية، وحرم العديد من الأسر السفر خلال عطلة العيد، أو بدء إجازتهم الثانوية والسفر خارج الدولة، مطالبين بالنظر في الأمر من جميع الزوايا وبشكل شمولي، بحيث يراعي التقويم المدرسي الطلبةَ وأسرهم كافة، ويمنحهم إجازة صيفية كافية.

من جهتهم، أفاد مسؤولون في إدارات مدارس خاصة تطبّق المنهاجين البريطاني والأميركي: كمال حسني، وشريف حجازي، وسمية سعد، بأن العام الدراسي مستمر بحسب التقويم المدرسي المعتمد والمعلن من العام الماضي، والذي يؤكد استمرار دوام الطلبة حتى الجمعة الخامس من يوليو المقبل، وأن الصفوف الدراسية ستظل مستمرة بعد عيد الأضحى، حيث ستعتمد الدراسة خلال هذه الفترة على الأنشطة التعليمية، مشيرين إلى أن العام الدراسي الجديد 2024-2025، سيبدأ يوم الإثنين 26 أغسطس.

وأوضحوا أن المدة الدراسية التي ستلي عيد الأضحى ستكون فيها الدراسة لطلبة الحلقة الأولى اختيارية، ولن يتم التشديد على الحضور والغياب، لاسيما أن الطلبة أنهوا امتحاناتهم، إذ إن الأيام المقبلة ستكون للمراجعات والأنشطة فقط، فيما سيلتزم طلبة الحلقتين الثانية والثالثة بالحضور، وسيتم عقد الحصص الدراسية حتى الأسبوع الأخير من العام الأكاديمي، مشددين على أن الالتزام بالتقويم المدرسي يضمن تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، والتخطيط الأمثل للعام الدراسي.

بدورها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الحد الأدنى لساعات التدريس، يجب ألا يقل عن 175 يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد، ويمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل ثمانية أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة.

وأوضحت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن المدارس ملتزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم المدرسي السنوي، لافتة إلى ضرورة التزام المدارس بالقرارات الصادرة عن الدائرة في ما يتعلق بالتقويم المدرسي.

كما يجب أن يشتمل التقويم على العطلات الرسمية كالأعياد الإسلامية واليوم الوطني للدولة، والعطلات المدرسية/الإجازات الدراسية، وتلتزم المدارس بتوحيد الإجازات الدراسية، وفقاً لمدد الإجازات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والضوابط التي تصدرها الدائرة.

تقويم العام الدراسي الجديد

يبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025 يوم 26 أغسطس المقبل، وينتهي في 27 يونيو 2025، بإجمالي عدد أيام للتمدرس يبلغ 182 يوماً، وستكون إجازة الشتاء من 16 ديسمبر 2024 إلى الخامس من يناير 2025، فيما تكون إجازة الربيع من 24 مارس 2025 إلى 13 أبريل 2025، بحسب التقويم المدرسي الذي اعتمده مجلس الوزراء للأعوام الثلاثة من 2023 إلى 2025، بهدف وضع إطار زمني يحدد أيام التمدرس والإجازات الرسمية، مع ضمان هامش مرونة في التطبيق، بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة.