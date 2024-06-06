رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء الهند بفوزه بولاية ثالثة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بمناسبة فوزه بولاية ثالثة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية الاستراتيجية، وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «تهانينا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إعادة انتخابه التاريخية لولاية ثالثة. ونحن على ثقة من أن الهند، تحت قيادته، ستحافظ على تقدمها الاقتصادي وتواصل البناء على إنجازاته الرائعة التي حققها في العقد الماضي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع مجالات التعاون، من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار».