6228 مواطناً ينهون الاستعدادات الإدارية والطبية للحج

أبلغ أصحاب ومسؤولو حملات رسمية ومعتمدة للحج، «الإمارات اليوم»، بأن حجاج الدولة الذين يتبعون حملاتهم، سيبدأون التوافد إلى الأراضي المقدسة، اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات إعادتهم إلى الوطن، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يونيو المقبل.

وينهي 6228 مواطناً ومواطنة استعداداتهم الإدارية والطبية، للتوجّه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن بعثة الحج الرسمية للدولة، حيث يواصلون التوافد على المراكز الصحية المعتمدة، للحصول على التطعيمات قبل السفر بفترة كافية، لضمان فاعلية اللقاح، وتوفير المناعة الكافية للوقاية، كما يحرص المواطنون المصابون بالأمراض المزمنة على استشارة الأطباء، للتأكد من استقرار الحالة الصحية، وقدرتهم على أداء مناسك الحج.

ويحث الدليل التوعوي الذي أعدّته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشأن الحج، المواطنين المتوجّهين لأداء فريضة الحج هذا العام، على ضرورة الالتزام بمراجعة الأطباء المختصين قبل السفر بشهر كامل، للتأكد من استقرار الحالة الصحية، وإذا ما كانت هناك أي مخاطر صحية واردة الحدوث أثناء الحج، لافتاً إلى أهمية أن يحرص الراغبون في أداء الفريضة على تحسين اللياقة البدنية، حيث يتمثل الحج في المشي والوقوف وغيرهما من الأنشطة البدنية، وعليه يجب ممارسة بعض التمارين، للمساعدة في زيادة اللياقة قبل الحج، إضافة إلى التدرّب على المشي لمسافات طويلة، لبناء القدرة على التحمل، والحرص على شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، وتناول نظام غذائي متوازن وصحي، واستشارة الطبيب قبل بدء أي نشاط بدني.

فيما أبلغ أصحاب ومسؤولو حملات للحج، «الإمارات اليوم»، بأن حملاتهم أنهت جميع الإجراءات الإدارية والفنية والطبية لأعضائها من المواطنين المتوجهين لأداء الفريضة هذا العام، موضحين أن الحملات ستبدأ في التوجه إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو (الخامس من ذي الحجة)، على أن تبدأ رحلات العودة من الأراضي المقدّسة إلى الوطن، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يونيو (الـ13 من ذي الحجة).

وأكد أصحاب الحملات التزام حملاتهم بإجراءات وخطوات التسجيل المسبق في نظام الاستعلام المبكر للمسافرين، وتأهيل وتوعية المتوجهين لأداء الحج بجميع التسهيلات التي تقدمها الدولة، من أجل تقديم خدمات استباقية، وتوفير رحلة سهلة ومريحة لحجاج بين الله الحرام خلال موسم الحج الحالي، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشأن التسجيل المسبق لبيانات الحجاج في نظام الاستعلام المبكر، ودوره في توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للحجاج. وشدّدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على ضرورة التزام أصحاب ومسؤولي حملات الحج المعتمدة في الدولة، باتباع أعلى معايير الجودة في تطوير خدمات بعثة الحج الرسمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، والخطط الاستراتيجية للدولة في استدامة الخدمات وتميزها، داعية إلى المحافظة على المنجزات، والتميّز في تقديم الخدمات النوعية للحجاج.

ودعت الهيئة أصحاب الحملات إلى ضرورة الشفافية في تقديم برنامج واضح للحجاج، يشمل جميع الخدمات التي يقدمونها لهم في الأراضي المقدسة، واضعين في الحسبان المنافسة النزيهة بين الحملات، والمحافظة على سمعة الحملة والدولة التي تتبع لها، مشيرة إلى أهمية الاستعداد المبكر في جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج.

التطعيم إلزامي

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلزامية أخذ جميع الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات للمواطنين المتوجّهين لأداء فريضة الحج هذا العام، خصوصاً تطعيم «الإنفلونزا»، مشددة على ضرورة اتباع جميع الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل السفر، وذلك في إطار حرصها على المحافظة على صحة وسلامة الحجاج وأسرهم، وجميع شرائح المجتمع، من الأمراض المعدية.

ملتقى الحجاج

ينظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والزكاة، ملتقى حجاج الإمارات، الذي يقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في أبوظبي تحت عنوان «معاً.. نروي محطات الحج الإيمانية».

وأوضح المجلس أن الملتقى يهدف إلى تعزيز وعي الحجاج في الدولة بالأحكام والفتاوى ذات الصلة بمناسك وشعائر الحج والعمرة، مع شرح مقاصد وغايات هذه الرحلة المباركة وتجلياتها السامية.