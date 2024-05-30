بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تتوجه إلى الأراضي المقدسة 11 يونيو

تتوجه بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى الأراضي المقدسة يوم 11 يونيو المقبل على أن تعود إلى أرض الوطن في 21 من الشهر نفسه.

جاء ذلك خلال اجتماع تنويري عقدته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اليوم لتثقيف وتوعية حجاج البعثة التي تضم 80 حاجا رحب فيه محمد علي بن زايد الفلاسي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بجميع حجاج البعثة وموظفي الدوائر الحكومية ضمنها.

وأوضح محمد حسن الطاهر مفتي البعثة الضوابط الشرعية والتعليمات الواجب الالتزام بها في رحلة الحج منوها إلى أهمية التواصل معه مباشرة أثناء الرحلة للاستفسار والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بفقه الحج وشرح مناسكه.

وفي تجربة فريدة من نوعها شاهد الحجاج شرحا لأداء المناسك والشعائر عبر تقنية الواقع المعزز الافتراضي في أول غرفة للمعرفة المستدامة بدبي في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية الحج .