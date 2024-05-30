جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. الرئيس الصيني يستقبل رئيس الدولة

استقبل فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين تستغرق يومين.

وجرت لسموه، لدى وصوله إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، إضافة إلى مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون عبارات ترحيبية.

ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين الصينيين، فيما صافح فخامة شي جين بينغ، الوفد المرافق لسموه.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة كلا من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي حسين بن ابراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة اللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة خالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وسعادة معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن.