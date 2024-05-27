بدء التسجيل في «تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن فتح باب التسجيل في مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة» بدورتها الرابعة 2025، تحت شعار «حي دبي للتنقّل ذاتي القيادة».

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأنه يمكن للمشاركين التسجيل في التحدي من خلال الموقع الإلكتروني المُخَصّص للمسابقة (https://sdchallenge.awardsplatform.com)، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين في أكتوبر المقبل، في حين سيكون إعلان اسم الشركة الفائزة خلال سبتمبر من العام المقبل 2025 ضمن فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، حيث ستحصل الشركة الفائزة على جائزة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار.

وذكرت الهيئة أن الدورة الرابعة من التحدي، تحمل طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين تحت عنوان «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، ما يؤكد حرص الهيئة على المضي قدماً في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسّع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة على جميع المستويات والصعد كافة، حيث تشمل هذه الدورة من التحدي وسائل نقل متعددة ومتكاملة تجمع أنظمة مواصلات عديدة في منطقة واحدة وتسمح للركاب باستخدام تلك الوسائل.

وأضافت أنه يمكن للمشاركين الانضمام للتحدي إما على شكل تحالف شركات «Consortium» مؤلف من أكثر من شركة أو على شكل كيان مؤلف من شركة واحدة، وذلك بهدف دمج أنظمة مواصلات عدة مستقلة ذاتية القيادة «تحت مظلة خدمة واحدة»، لافتة إلى أنه بإمكان جميع الشركات الرائدة ذات الخبرة في مجال التنقل ذاتي القيادة، المختصة في التنقل ذاتي القيادة ومجال دمج أنظمة المواصلات، المشاركة في التحدي.

ويأتي «تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة» في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة الرشيدة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويُعد هذا التحدي منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة يجتمع من خلالها أبرز الخبراء والمختصين من مصنّعي التقنيات والباحثين والأكاديميين للخروج بأفضل الأفكار والرؤى التي تخدم توجهات حكومة دبي وتحقق استراتيجية الهيئة عبر غايتها الأولى: «دبي الذكية»، فضلاً عن مبادرة حكومة دبي المتمثلة في «المدينة الذكية».

. الدورة الـ4 من المسابقة تأتي تحت شعار «حي دبي للتنقّل ذاتي القيادة».