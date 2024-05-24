«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يمنح المواطنين فرصاً وظيفية في «الخاص»

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، أول من أمس، يوماً مفتوحاً للتوظيف، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص في مجلس أم سقيم بدبي، تم خلاله منح فرص وظيفية للمواطنين في الشركات التابعة لمجموعتي البطحاء وشلهوب، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وكلية دبي للسياحة.

تضمن الحدث طرح فرص عمل واسعة للباحثين عن عمل من المواطنين، قدمتها الشركات المشاركة، التي تضم مجموعة متخصصة في قطاعات متنوعة مثل السيارات، والرعاية الصحية، والتصنيع، والهندسة، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والأغذية، والعقارات.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن القطاع الخاص مملوء بالفرص المهنية النوعية للمواطنين، مؤكداً السعي عبر هذه الفعاليات لجعل شركاء القطاع الخاص على اتصال مباشر بالباحثين عن عمل من المواطنين، وتقديم فرص وظيفية تُمكّن المواطنين من الإسهام في تطوّر الاقتصاد الوطني للدولة.