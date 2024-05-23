"آيسنار أبوظبي 2024" يختتم فعالياته بمشاركة دولية واسعة

اختتمت أمس فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2024" ، الذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشراكة أكاديمية مع أكاديمية ربدان تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة هي الأكبر منذ انطلاق المعرض في العام 2008.

وشهدت أيام المعرض، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، من تقنيات وابتكارات، تعزز عمل أجهزة إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة.

وشهدت أعمال اليوم الثالث والأخير من "حوارات آيسنار" ضمن منتدى "الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية" ، عرضا بعنوان "استخدام الذكاء الاستراتيجي لفهم ومواجهة التهديدات المادية وتهديدات الأمن السيبراني".

وذكرت اللجنة المنظمة أنه خلال أيام المعرض الثلاثة حضر ما يزيد عن 25.182 ألف زائر، بزيادة نسبتها 30 %مقارنة بالدورة السابقة حيث سجلت 19.493 ألف زائر، لمشاهدة والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والشرطة وإنفاذ القانون.

وشهد المعرض مشاركة 210 عارضين من 35 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالدورة الماضية حيث استحوذ المعرض على مساحة تزيد عن 24,000 متر مربع بمركز أدنيك أبوظبي، بزيادة نسبتها 57 % مقارنة بالدورة السابقة في 2022.

وشهدت أيام الفعاليات عرضا نفذته وزارة الداخلية ، ويظهر سيناريو العرض دور التعاون الدولي البنّاء بين أجهزة إنفاذ القانون كعاملٌ حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تولي أهمية قصوى لتعزيز جسور التعاون الدولي في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة

وتناول العرض سيناريو لعملية دولية تتم من خلال قنوات التواصل الإيجابية الفاعلة ، بهدف القضاء على تنظيمٍ إجرامي نشِط في مجال الإتجار بالبشر والمخدرات وهي عملية أمنية مشتركة بين الإمارات ودولة عالمية بالتنسيق مع منظمة الإنتربول وتنتهي بعملية محكمة لتطويق المجرمين وتوجيه الضربة الحاسمة لهم.

وأطلقت كابيتال للفعاليات ذراع مجموعة أدنيك للفعاليات ست فعاليات جديدة في هذه الدورة الحالية للمعرض، بما في ذلك مركز الأمن السيبراني، منطقة الابتكار، مركز شرطة الانتربول الدولي، منطقة الشركات الناشئة، محادثات آيسنار التقنية ومؤتمر آيسنار الذي نظمته وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك لأول مرة.

وشهد المؤتمر على مدار يومين نقاشات محورية حول قضايا الأمن والشرطة .

وشهد جناح وزارة الداخلية في " آيسنار 2024 " عدة أنشطة، بما في ذلك حوارات وزارة الداخلية، التي تضمنت 22 متحدثًا بارزًا ومتميزًا تناولوا مجموعة من القضايا الأمنية والهامة الأكثر إلحاحا.

وخلال سلسلة من الجلسات الحوارية لوزارة الداخلية ، تناول المشاركون عدداً من المحاور الهامة ومنها، حماية الطفل في الفضاء السيبراني، والشراكات المؤسسية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بدولة الإمارات، وحماية المرأة في الفضاء السيبراني.

واستضافت الجلسات مجموعة من الخبراء والمختصين على المستوى المحلي والعالمي، الذين بدورهم ناقشوا أهمية حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية في الفضاء السيبراني، من خلال الحوكمة، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، والتعاون بين المؤسسات الوطنية، والتعاون الدولي لرفع الوعي بتحديات الأمن السيبراني، والممارسات الصحية والسليمة للتعامل مع هذه التحديات العابرة للحدود.

كما نظم مركز الأمن السيبراني، الذي أطلقه مجلس الإمارات للأمن السيبراني، مسابقة يومية لممارسي الأمن السيبراني بعنوان "التقاط العلم" سعت هذه الفعالية إلى تقييم مهارات ومعرفة المشاركين في الأمن السيبراني.

وقدم مركز شرطة الانتربول الدولي عدة فعاليات على مدار أيام المعرض كمحور للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار في إنفاذ القانون العالمي وشارك الحاضرون في جلسات وعروض تفاعلية مع اتاحة الفرصة للتواصل مع محترفي إنفاذ القانون الرائدين من حول العالم.