أرصدة القُصّر في «أوقاف دبي» تتجاوز مليار درهم خلال 2023

كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن تقرير النتائج المالية لأرصدة المشمولين بإدارة أموالهم من القصر والمحجور عليهم، حيث بلغت 1.015 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام 2022.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية الذي تم بحثه في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة عيسى الغرير، وأمينها العام علي محمد المطوع، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

وبحث الاجتماع وضع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصر وغيرهم في الأعوام (2022 و2023 و2024)، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية، إضافة إلى استعراض استراتيجية المؤسسة الاستثمارية للسنوات المقبلة.

وقال الغرير، إن الإدارة الفاعلة لاستثمارات المشمولين من القصر والمحجور عليهم رفعت قيمة أرصدة القصر من 898.8 مليون درهم خلال عام 2022 إلى 1.015 مليار درهم بنهاية عام 2023.

بدوره، قال المطوع إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز المكانة الريادية التي تطمح إليها في تنظيم وإدارة واستثمار أموال القصر داخل دبي من خلال استثمار الأموال في الودائع البنكية والمحافظ العقارية ومحافظ السلع والمنتجات والاستثمارات العقارية، بهدف تنميتها وتعظيمها وضمان المستقبل الآمن لهذه الفئات.