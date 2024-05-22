%30 حداً أقصى لتظليل نوافذ الحافلات في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في «أبوظبي للتنقل»، بالتعاون مع الجهات المعنية، السماح بتظليل نوافذ الحافلات بجميع أحجامها، التي تحمل اللوحات المرورية (خصوصي وعمومي) التابعة لإمارة أبوظبي.

وأوضح «أبوظبي للتنقل»، أنه تم السماح بتركيب التلوين بنسبة لا تزيد على 30% لجميع جوانب المركبة، باستثناء الجهة الأمامية، حيث لا يُسمح بتركيب أي تظليل عليها، على أن تكون عملية تركيب التلوين إلزامية.

وأكد التزامه بتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع ركاب الحافلات في إمارة أبوظبي، حيث يأتي السماح بتركيب التلوين كخطوة إضافية لتعزيز سلامتهم، وتحسين تجربة النقل بشكل عام في الإمارة.

وأشار «أبوظبي للتنقل»، إلى أن هدف القرار هو حماية الركاب من أشعة الشمس الساطعة، وتقليل درجة الحرارة الداخلية للمركبات، وهو أمر أساسي لراحة الركاب وسلامتهم أثناء الرحلات، ومن بين أهم الحلول المتاحة لتحقيق ذلك، هو تظليل نوافذ الحافلات، الذي يُعدُّ جوهرياً لتعزيز تجربة استخدام الحافلات، فضلاً عن دوره الفعّال في الوقاية من أشعة الشمس الضارة.

ويسعى «أبوظبي للتنقل»، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والراحة أثناء استقلال الحافلات التجارية والنقل العام، حيث إن من خصائص المنطقة بشكل عام والإمارة بشكل خاص ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب مناخها الحار، لذا فإن تظليل نوافذ المركبات يُعدُّ خياراً شائعاً ومطلوباً بشكل متزايد، إذ تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يؤدي تظليل النوافذ إلى تأثير إيجابي على تجربة التنقل بالحافلات، ما يجعله خطوة مهمة في تعزيز الراحة والسلامة للركاب.