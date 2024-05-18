شرطة أبوظبي تحذر من عمليات شراء احتيالية عبر الإنترنت

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم إيصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، العميد مسلم محمد العامري، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.

وقال إن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته في بيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال إيصالات بنكية مزورة للمجني عليه وإيهامه بأن عملية التحويل تستغرق أياماً عدة وفقاً لهذه الإيصالات، ليستلم السلعة بناء على ذلك.

وشدد العامري على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من استلام القيمة المالية حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.

ولفت إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند التعرض فعلياً لحالات النصب والاحتيال والتوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، بجانب تمرير المعلومات عبر خدمة أمان في شرطة أبوظبي التي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة، كالرقم المجاني (8002626 - AMAN2626)، أو بواسطة الرسائل النصية على الرقم (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.