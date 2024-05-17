قرقاش: لقاءات محمد بن زايد بمحمد بن سلمان فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا

أكد أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الجمعة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، إلى السعودية ولقاءه بأخيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل إلى ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع «إكس»: «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولقاؤه بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل إلى ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها».

وتابع قائلا: «لقاءات قائدي التنمية والتحديث.. فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا».