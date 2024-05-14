لجنة في «الوطني» تناقش تعزيز دور الإعلام في ترسيخ الهوية

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، وبحضور ممثلي المكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة السياسات الإعلامية الوطنية، ودورها في تأصيل المحتوى، وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية، والاطلاع على اختصاصات ودور المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، وآلية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية، لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي الوطني، والمبادرات والمشاريع الإعلامية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ سمعة ومكانة الدولة إقليمياً ودولياً.