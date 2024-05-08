كهرباء

اقترح قرّاء تكثيف التوعية بشأن استهلاك الكهرباء وعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون توقف والعمل على فصل الأجهزة المنتجة للحرارة، والتوعية بأهمية صيانة أنظمة السلامة المنزلية باستمرار وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تحافظ على سلامة المنزل من وقوع أي حرائق مع اقتراب فصل الصيف. ودعا القراء إلى تكاتف أفراد المجتمع للمساهمة في عملية التوعية.

حيوانات سائبة

لاحظ مرتادون لطريق (الجير - الرمس) في رأس الخيمة انتشار حيوانات سائبة على أكتاف ووسط الطريق، وهي مشكلة تتسبب في إرباك حركة السير وتهدد بحوادث مرورية لا تحمد عقباها. وناشدوا الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل للمشكلة.

باعة جائلون

شكا سكان وجود باعة جائلين يبيعون عبوات ماء ومكسرات في بعض الحدائق وأماكن سياحية وعند إشارات ضوئية، ما يُشكل لهم قلقاً كبيراً في ما يتعلق بسلامة هذه المنتجات. وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، وتكثيف حملات الرقابة على الباعة الجائلين الذين يبيعون منتجات لا تلتزم بالشروط الصحية اللازمة.

سرعة

اقترح مستخدمون لطريق (لهباب - جبل علي) زيادة أجهزة الرادار على طول الطريق لضبط السرعات العالية والجنونية الناجمة عن تهوّر بعض السائقين، إذ تم رصد فئة من هؤلاء السائقين يتسابقون على الطريق، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يُشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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