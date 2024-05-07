تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية بأبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، سواء بالبيع أو التبادل مع مواطنين آخرين، وذلك لمعالجة هذه الحالات التي تمت قبل الثاني من أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة. وأوضحت الهيئة، أن اللجنة التي شكلتها للنظر والبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستبدأ باستقبال الطلبات، في مركز إسكان أبوظبي، اعتباراً من أمس وحتى 31 يوليو الجاري.

واشترطت الهيئة، أن تكون الطلبات المقدمة للجنة تمت قبل الثاني من أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة إضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.

وأكدت الهيئة أن قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة التي حددتها الهيئة.