"طرق دبي" تبحث تطوير الخدمات في الراشدية وأم سقيم والخوانيج

عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مؤخراً ثلاث جلسات حوارية في مجالس الأحياء بمناطق الراشدية، وأم سقيم، والخوانيج، واستهدفت الجلسات الاستماع إلى مقترحات وملاحظات وأفكار أهالي تلك المناطق، وذلك في إطار الاهتمام بأخذ آراء الجمهور، والعمل على تطوير الخدمات مما يحقق الغاية الاستراتيجية في "إسعاد المتعاملين".

ترأس الجلسات محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، وحضرها عددٌ من المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والأقسام، وموظفي المؤسسات، والقطاعات المعنية في الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي هيئة تنمية المجتمع، وعدد من أهالي مناطق الراشدية وأم سقيم والخوانيج.

وتخلل الجلسات تقديم عرض مرئي عن الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2023-2030، واستراتيجية تجربة المتعامل، وخدمات وقنوات التواصل المختلفة في الهيئة، والخدمات المخصصة للمواطنين، والخدمات المخصصة لأصحاب الهمم، وتصميم المنشآت والمرافق والبنية التحتية وفق أفضل وأرقى الممارسات والمعايير العالمية، ومشاريع الطرق لخدمة المناطق السكنية، ومسوحات وخصائص التنقل في إمارة دبي.

وأشار محمد الملا إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تولي اهتماماً بالغاً بتطوير وتوفير خدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة، والارتقاء بتجربة المتعاملين من أهالي الأحياء في دبي لأعلى المستويات، مؤكداً حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، وتوفير خدمات ترتقي بسمعة ومكانة الإمارة.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه هيئة تنمية المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات ومبادرات تعنى بمواطني الدولة وإمارة دبي تحديداً، ومثمناً تعاون الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة في ترجمة رؤية الهيئة، لتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.