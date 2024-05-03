مدرسة

اضطرت إدارة مدرسة خاصة في الشارقة، خلال اليومين الماضيين، إلى إبلاغ أولياء الأمور بشكل مفاجئ أنه بإمكان الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى المدرسة، متابعة حصصهم المدرسية عن بُعد (أونلاين)، بعدما فوجئت بغمر المياه للطريق المؤدي إلى المدرسة نتيجة عطل في أنبوب مياه، ما يعوق إمكانية الوصول إلى المدرسة.

طرق

أشاد سكان في منطقة ليوارة في عجمان بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية في دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، سواء على صعيد إقامة منشآت جديدة في المنطقة التي تشهد تطوراً عمرانياً، أو رصف بعض الطرق الداخلية في المنطقة للحد من تراكم الأتربة والتلوث البيئي.

مواقف

يجد سكان في مناطق عدة بعجمان صعوبة في إيجاد مواقف مجانية للسيارات في بعض البنايات التي يقطنون فيها، ويضطر بعضهم إلى ركن سياراتهم في المساحات الخالية القريبة منهم، ما يتسبب في تكدس السيارات ووقوفها بشكل عشوائي، الأمر الذي يعرّضهم للمخالفات المرورية أحياناً، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة.

دراجات

جدّد قراء مطالباتهم للجهات المعنية بتحديد مسارات خاصة على الطرق الرئيسة في مختلف مناطق الدولة لسائقي الدراجات الهوائية، للحد من الحوادث المرورية التي يتسبب فيها بعض سائقي هذه الدراجات، بسبب القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، لاسيما مع الزيادة الكبيرة للدراجات.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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