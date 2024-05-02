"زايد الدولي" و"الاتحاد للطيران" يدعوان المسافرين لتخصيص وقت كافٍ للوصول للمطار بسبب ظروف الطقس

دعا مطار زايد الدولي المسافرين إلى ضرورة تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار في ظل حالة الطقس السائدة.

وذكر مطار زايد الدولي، في تعميم اليوم، أن الوصول بوقت كاف إلى المطار يجنب المسافرين التأخر عن موعد الرحلة في حال حدوث ازدحامات مرورية.

وطالب مطار زايد الدولي المسافرين بضرورة متابعة الأخبار والتحديثات الخاصة بحالة الطقس السائدة، وذلك من خلال التواصل المستمر مع شركات الطيران.

وذكرت "الاتحاد للطيران"، في إفادة لوكالة أنباء الإمارات "وام" : يجب على المسافرين من مطار زايد الدولي التواجد بوقت إضافي للوصول، وذلك لتجنب أي تأخير للرحلات نتيجة للظروف الجوية من عواصف رعدية ورياح قوية عبر دولة الإمارات من 1 إلى 3 مايو الجاري.

وأوصت "الاتحاد للطيران" المسافرين الذين يستخدمون خدمات الحافلات من الاتحاد بين مطار زايد الدولي ودبي والعين، على تسجيل وصولهم مبكراً للسماح بالمزيد من الوقت للوصول إلى المطار.