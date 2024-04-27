الإمارات تلغي المخالفات المرورية للعُمانيين خلال السنوات الـ 5 الماضية

قرّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عُمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023.

وثمّن قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، مبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني السلطنة، من منطلق حرص واهتمام القيادة الرشيدة بإطلاق المبادرات الهادفة، التي تسهم في إسعاد المتعاملين، وتعزز جهود الحفاظ على السلامة المرورية.

وأكد بدء تطبيق القرار، تماشياً مع إجراءات القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، وتسهيل آلية إلغاء المخالفات على الأشقاء في سلطنة عُمان الشقيقة.