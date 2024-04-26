إخطار 6228 مواطناً بـ «التواصل المبكر» مع حملات الحج

أخطرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، 6228 مواطناً ومواطنة تم اختيارهم لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن بعثة الحج الرسمية للدولة، بضرورة البدء في التواصل المبكر مع حملات وبرامج الحج المعتمدة رسمياً، لاختيار الحملة التي تناسب كلاً منهم، وذلك كخطوة لتأكيد جديتهم في الرغبة بأداء الفريضة، وملء الشواغر بأصحاب الأولوية، حسب تصنيفات نتائج القرعة الإلكترونية، مشدّدة على أن عدم قيام المرشّح للحج باختيار إحدى الحملات المعتمدة عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، خلال المدة المحددة، يؤدّي إلى إلغاء تصريح الحج الخاص به للموسم.

وحدّدت الهيئة آليات تتضمّن شروط وأحكام اختيار برامج الحج والتسجيل في الحملات، للمواطنين الحاصلين على تصاريح الحج هذا العام، تشمل: أن يكون العقد الإلكتروني ملزماً للطرفين، ويتم التوقيع عليه إلكترونياً عبر التطبيق الرسمي أو الموقع الرسمي للهيئة، وأن تعتمد الحملة الحاج المسجّل لديها بعد إنهاء جميع الإجراءات المالية والإدارية معه، ويعد إقراراً منها بتوقيع العقد الإلكتروني، وكذلك يتم اعتماد العقد من قبل الحاج أولاً، ثم الحملة عبر النظام الإلكتروني، كما يُسمح للحاج بتغيير برنامج الحملة لمرة واحدة فقط خلال (48 ساعة) من وقت الاختيار الأول، وفي حالة مرور مدة (48 ساعة) على الاختيار يعتبر التسجيل بالحملة مؤكداً، ويسقط حق الحاج في التغيير إلا بموافقة الحملة المسجل لديها.

ووفقاً للهيئة تضمنت قائمة آليات اختيار برامج وحملات الحج، أحقية الحملة في تخفيض سعر برامج خدماتها للموسم عبر النظام الإلكتروني، ويسري سعر آخر تخفيض لبرنامج الحملة على جميع الحجاج المسجلين بالبرنامج نفسه، وفي حال رغبة الحاج في الاعتذار عن الحج، وفسخ العقد مع الحملة، يتم ذلك ودياً وبالتراضي بين الطرفين إذا جاء الاعتذار (قبل إغلاق النظام وترحيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، تقوم الحملة بإرجاع كامل المبلغ للحاج، وإذا تم بعد إغلاق النظام وترحيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، يقوم الحاج بدفع كامل المبلغ للحملة).

وشملت الآليات أيضاً، التزام الحملة تنفيذ جميع بنود برنامج الحج المعتمد بالنظام بكل دقة وأمانة، وفي حال أي إخلال من طرفها بتنفيذ بنود هذا العقد يحق للحاج تقديم شكوى ضد الحملة، وعند عدم تسوية النزاع ودياً تختص محاكم دولة الإمارات بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد، وتخضع استرداد قيمة تذاكر السفر بموسم الحج للنظم المعمول بها لدى شركات الطيران بالدولة، وتتكفل الحملة بتسليم الحاج تصريح الحج بعد إنهاء جميع الإجراءات وقبل سفر الحاج، كما يحق للحملة قرار المبيت في مزدلفة والتعجل في يومين من منى حسب برنامج الحملة المعد مسبقاً والمتفق عليه، ويتحمل الحاج المسؤولية خلاف ذلك، وفي حالة وجود أي شروط أو طلبات إضافية أو التزامات أخرى يجب أن تُذكر في العقد قبل التوقيع عليه واعتماده من الطرفين.

ونصّت الآليات كذلك على التزام الطرفين (الحملات والحاج) خلال موسم الحج بالتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة في الأراضي المقدسة، والجهات المختصة بالأراضي المقدسة.

31.5 ألف اعتذار

أفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بأنها بدأت توجيه رسائل اعتذار للمواطنين الذين لم يتم اختيارهم لهذا العام، البالغ عددهم وفقاً للنظام الإلكتروني 31 ألفاً و515 متقدماً، ودعتهم للتقديم في الأعوام المقبلة.

وكانت الهيئة أعلنت أن إجمالي الذين تقدّموا بطلبات الحج في النظام الإلكتروني هذا العام بلغ 37 ألفاً و743 مواطناً ومواطنة، تمّ اختيار 6228 منهم، وهو عدد الحجاج المخصص للدولة هذا الموسم، وذلك بناء على الترتيبات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول الإسلامية في هذا الشأن، لأجل سلامة الحجاج، وتهيئة البيئة المثالية لهم لأداء الركن بيسر وسهولة وسلامة.

وذكرت الهيئة أن اعتماد القائمة النهائية لفرز واختيار حجاج الدولة لهذا العام جاء وفق معايير قرار مجلس الوزراء وقرارات لجنة التراخيص ذات الصلة، وذلك في إطار استعدادات الهيئة المبكّرة لموسم الحج، مؤكدة أن نتائج الفرز تمت عبر البرنامج الإلكتروني، وراعت المعايير والاشتراطات المعتمدة، التي تعطي أولوية منح التصاريح لكبار المواطنين ومرافقيهم، وأصحاب الهمم والأمراض المستعصية الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الصحية.