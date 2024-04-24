رواندا تتعرف إلى تجارب العمل الحكومي في الإمارات

استقبل مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وفداً من حكومة جمهورية رواندا، ضمن زيارة رسمية هدفت للتعرف إلى تجارب العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأفضل الممارسات المطبقة في الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي، للاستفادة منها، وتوظيفها في دعم جهود التطوير والتحديث الحكومي في رواندا.

ترأس الوفد، السكرتير الدائم لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار، إيف إيريكواندا، وضم مسؤولين وقيادات حكومية من مكتب رئيس رواندا، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وهيئة مجتمع المعلومات.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات أسست نموذجاً متميّزاً للشراكات العالمية الإيجابية القائمة على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وقصص النجاح بين الحكومات، تجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوسيع مجالات التعاون والشراكة في تحديث العمل الحكومي مع مختلف دول العالم، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمعات.