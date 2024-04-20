طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً بالساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً بالساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل، رطباً صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.