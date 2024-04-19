دعوات دولية إلى ضبط النفس بعد الانفجارات في وسط إيران

أعلنت إيران أن انفجارات وقعت في وسط البلاد وفي وقت مبكر من الجمعة بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي ردًا على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلت عن "مصادر مطلعة" قولها إنه "لا معلومات تشير إلى هجوم من الخارج".

وفي ردود فعل أولية ما زالت حذرة جدا، دعا عدد من القادة السياسيين إلى "تجنب تصعيد".

- لا تعليق اسرائيليا أو أميركيا

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس حول الانفجارات "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي".

أما البيت الأبيض فلم يصدر أي تعليق رسمي على الفور.

لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع وزراء الخارجية في مجموعة الدول السبع أن الولايات المتحدة "لم تشارك في أي عمل هجومي".

وقال في مؤتمر صحافي في جزيرة كابري "لن أتكلّم عن الأحداث التي وردت أنباء بشأنها ...كل ما يمكنني قوله هو إن .. تركيزنا ينصب على وقف التصعيد".

وفي وقت سابق، اورد وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني الذي ترأس الاجتماع ان واشنطن ابلغت مسبقا بهذه الضربات من دون تفاصيل اضافية.

وكانت شبكة "إن بي سي" وقناة "سي إن إن" نقلتا عن مصادر مطلعة ومسؤول أميركي على التوالي، تأكيدهما أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة، من دون أن توافق الولايات المتحدة على العملية أو تشارك في تنفيذها.

-الامم المتحدة

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "أي عمل انتقامي" في الشرق الأوسط، حسبما أكد المتحدث باسمه الجمعة بعد الانفجارات في وسط إيران.

وقال ستيفان دوغاريك في بيان إن "الأمين العام يكرر أن الوقت حان لوقف دوامة الأعمال الانتقامية الخطيرة في الشرق الأوسط". وكان غوتيريش قد حذر الخميس من خطر "نزاع إقليمي شامل".

- الاتحاد الأوروبي

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة خلال زيارة لفنلندا ضرورة العمل من أجل "بقاء المنطقة مستقرة وامتناع جميع الأطراف عن القيام بأي عمل جديد".

وأضافت "علينا القيام بكل ما بوسعنا كي تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد في تلك المنطقة".

- روسيا

وقال الكرملين إنه يتابع التقارير حول الانفجارات في إيران ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" لمنع المزيد من التصعيد. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ندعو الجانبين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في هذه المنطقة الحساسة".

من جهة أخرى صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو أبلغت اسرائيل بأن "إيران لا تريد تصعيدا".

- مجموعة السبع

ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع "جميع الأطراف" إلى "منع المزيد من التصعيد" في الشرق الأوسط.

وقال وزراء الخارجية في بيان ختامي نشر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في جزيرة كابري الايطالية "في ضوء ضربات 19 أبريل (أي الجمعة)، ندعو جميع الأطراف إلى العمل لمنع المزيد من التصعيد". وأكدوا أن المجموعة "ستواصل العمل في هذا الاتجاه".

- بريطانيا

وكرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته إلى "الهدوء" في الشرق الأوسط. وقال في مؤتمر صحافي إن "التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد"، مؤكدا أن "ما نريده هو أن يسود الهدوء المنطقة". وأضاف أن لندن تعمل مع حلفائها "لتأكيد تفاصيل" هذه الأحداث.

- فرنسا

وصرح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة "سود" إن "موقف فرنسا هو دعوة جميع الشركاء في المنطقة إلى وقف التصعيد وضبط النفس".

- المانيا

وجددت ألمانيا الجمعة دعواتها إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط.وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم المستشار أولاف شولتس في مؤتمر صحافي دوري في برلين "يجب أن يكون وقف التصعيد هو رسالة اللحظة".

- السويد

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن الحكومة تأخذ الوضع "على محمل الجد وتتابعه عن كثب"، مؤكدا أنه "لا بد من وضع حد لتبادل الضربات والتصعيد".

- اسبانيا

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى "تجنب" "تصعيد في النزاع في الشرق الأوسط". وقال في رسالة نشرت على منصة إكس "يجب أن نتجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للنزاع في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "خطورة اللحظة تتطلب مسؤولية وضبط للنفس من جانب جميع الأطراف".

- الصين

وأكّدت الصين معارضتها لكل الأعمال التي تؤدي "إلى تصعيد التوتر". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان إن بكين "اطّلعت على المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام" لكنه شدد على أن "الصين تعارض كل الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات".

- تركيا

وحذرت تركيا من خطر نشوب "نزاع دائم". وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يتكشف أكثر فأكثر أن التوترات الناجمة في البداية عن الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على السفارة الإيرانية في دمشق قد تتحول إلى نزاع دائم".

- سلطنة عمان

ودانت سلطنة عمان التي تؤدي منذ فترة طويلة دور الوسيط بين طهران والغرب "الهجوم الإسرائيلي". وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية في بيان نشر على منصة إكس إن السلطنة "تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي هذا الصباح (الجمعة) على أصفهان في الجمهورية الإسلامية الايرانية".

- الاردن

كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة إكس أن "التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه". وقال "ندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية"، مشددا على ضرورة "وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني".

- مصر

وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران وطالبت الطرفين ب"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرةً من "عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة وآثارها الخطيرة علي أمن وسلامة شعوبها".

- كندا

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على منصة إكس "نراقب الوضع من كثب وسنناقش الوضع برمّته مع وزراء الخارجية في جلسة مجموعة السبع في إيطاليا" الجمعة.