طرق دبي: تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.

وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.