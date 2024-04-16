طرق دبي: تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.
وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.
لمستخدمي الخط الأحمر ل#مترو_دبي، تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة. شكراً على تعاونكم.— RTA (@rta_dubai) April 16, 2024
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