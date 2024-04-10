رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والمهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة، داعين المولى عز وجل أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة ويعيد هذه الأيام المباركة على شعب الإمارات بالخير واليمن والبركة ويديم عز الوطن وأمنه وازدهاره.

وقد استقبل سموه، في قصر المشرف في أبوظبي، كلا من، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل سموهم، الأحاديث الأخوية الودية، معربين عن اعتزازهم بمسيرة الخير والتنمية المباركة التي يشهدها الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحكيمة، سائلين المولى تعالى دوام التوفيق لسموه في كل ما فيه تقدم دولة الإمارات ورفعتها وبما يحقق تطلعات شعبها نحو مزيد من النماء والرخاء.

حضر الاستقبال، كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين وكبار المسؤولين والضيوف، وتبادل معهم التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة.

رئيس الدولة يؤدي صلاة العيد في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

رئيس الدولة: أهنئ إخواني الحكام وأبناء الإمارات والمقيمن على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك