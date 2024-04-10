370 طن مساعدات إماراتية تصل إلى غزة براً

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم/3».

وتعتبر هذه أول قافلة تسيرها إحدى الدول تصل إلى شمال قطاع غزة، حيث دخلت من معبر رفح صباح أول من أمس، لتصل إلى معبر كرم أبوسالم قبل تسليمها اليوم للجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة.

وحملت القافلة التي تأتي ضمن عملية «فارس الشهم/3» أكثر من 370 طناً من المساعدات شملت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوّعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

‏وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير نحو 2102 طن خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

«طيور الخير»

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

واشتملت عمليات الإسقاط على طرود كسوة العيد التي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوّعة لجميع أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم.

شمل الإسقاط - الذي يأتي ضمن عملية «الفارس الشهم/3» - مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر خمس طائرات حملت 85 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1732 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

• مساعدات القافلة البرية تضمنت مواد غذائية وطبية ومكملات غذائية للأطفال وملابس متنوّعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

• 1732 طناً إجمالي المساعدات الغذائية والإغاثية التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» على قطاع غزة.