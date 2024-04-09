افتتاح مستشفى الإمارات الميداني في تشاد لدعم اللاجئين السودانيين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، «مستشفى الإمارات الميداني» المتكامل في مدينة أبشي في جمهورية تشاد، ليقدم خدماته العلاجية والرعاية الطبية إلى الأشقاء السودانيين اللاجئين إلى الأراضي التشادية.

ويتضمن المستشفى، الذي بلغت كلفته أكثر من 20 مليون دولار، أقسام الأطفال وأمراض النساء والتوليد، إضافة إلى جراحة العظام والجراحة العامة والطب الباطني، كما يشمل غرفة العمليات وطب الطوارئ ومختبراً وصيدلية وأقسام الأشعة بأنواعها، إضافة إلى 10 أسرّة لغرف العناية المركزة، و50 سريراً للمرضى الداخليين وغيرها من التخصصات الطبية.

فيما يبلغ عدد القوى العاملة في المستشفى 22 طبيباً، و92 ممرضاً وممرضة، بجانب الدعم الطبي 12، وغير الطبي 41 عاملاً، ويتم تشغيله من قبل مستشفى برجيل أبوظبي.

ويأتي افتتاح المستشفى الميداني في إطار حرص قيادة الدولة على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي المستمر إلى الأشقاء السودانيين، والعمل على التخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضتها عليهم ظروف الحروب، وتلبية احتياجاتهم الطبية والإنسانية والإغاثية، وذلك في إطار نهج دولة الإمارات الأصيل في الوقوف مع الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان، بهذه المناسبة، أن افتتاح المستشفى جاء في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الأشقاء السودانيين المتأثرين من الأوضاع الصعبة التي تسبب فيها الصراع في السودان منذ مطلع أبريل 2023، ودعماً للجهود التي تقوم بها جمهورية تشاد في الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتخفيف من آثار الوضع الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى أراضيها.

وأعرب عن شكره وتقديره لجمهورية تشاد الصديقة على جهودها وتعاونها في إقامة هذا المستشفى الذي يخدم كذلك المناطق القريبة منه.

وأضاف أن افتتاح المستشفى يأتي مواصلة للعديد من المبادرات التي قدمتها دولة الإمارات خلال الشهور الماضية في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين السودانيين في تشاد، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم، ومن أهمها المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس، وتأهيل وصيانة المدارس، وحفر الآبار وتوزيع المساعدات الغذائية، وإنارة الطرق والأسواق، بجانب افتتاح مكتب تنسيقي للمساعدات في تشاد.

وأشار إلى أن إقامة هذا المستشفى الميداني المتكامل في مدينة أبشي، والذي تبلغ كلفته أكثر من 20 مليون دولار أميركي، صمم وفق أعلى المعايير الطبية المتوافقة مع أرقى المستشفيات الميدانية الحديثة، علاوة على وجود طاقم طبي متكامل في جميع التخصصات، يقدم خدماته على مدار الساعة وباحترافية عالية، ويضم عشرات الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مستعينين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الحديثة.

وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن المستشفى سيسهم في مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للأشقاء السودانيين، للحد من وطأة المعاناة التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المضيفة، مع توفير الخدمات الطبية الضرورية للمتضررين، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. حضر الافتتاح سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، راشد بن سعيد الشامسي، ووزير الصحة والوقاية التشادي، الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، ووالي ولاية وداي، بشر علي سليمان، وعمدة بلدية أبشي، محمد صالح، والسلطان شريف الثاني سلطان دار وداي، وعدد من المسؤولين التشاديين، بجانب ممثلي المؤسسات الإماراتية المشرفة على تنفيذ المشروع، والفريق الطبي الإماراتي.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت مساعدات إلى جمهورية تشاد الصديقة خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 467 مليون دولار، منها نحو 100 مليون دولار لدعم اللاجئين الذين استقبلتهم، ووفرت لهم الدعم.

• 22 طبيباً و92 ممرضاً وممرضة في المستشفى، بجانب الدعم الطبي 12، وغير الطبي 41 عاملاً.