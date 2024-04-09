مساجد ومُصليات الدولة جاهزة لاستقبال المصلين في العيد

أنهت جميع المساجد ومصليات العيد بمختلف إمارات الدولة، استعداداتها لاستقبال ملايين المصلين، وتمكينهم من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بأريحية وروحانية، حيث ستفتح المساجد والمصليات أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر، بعد صلاة فجر يوم العيد، على أن يتم فتح مكبرات الصوت الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة، فيما أنهت إمارة أبوظبي استعداداتها الكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجزر الوسطية وعدد من الجسور داخل جزيرة أبوظبي وخارجها بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة وعبارات المعايدة، مشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم وفرحتهم بالعيد، كما كثّفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملتها التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، وخصوصاً محال الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة والمطابخ الشعبية التي تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المستهلكين خلال فترة العيد، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية.

وتفصيلاً، انتهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من تجهيز وتهيئة مساجد ومصليات العيد بمختلف إمارات الدولة، لاستقبال ملايين المصلين، وتمكينهم من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بأريحية وروحانية تواكب فرحة هذه المناسبة، منوهة بأنها وضعت خطط عمل تنفذها فرق من موظفي الهيئة وآلاف المتطوعين، تستهدف الحرص على سلامة المصلين، وتهيئة البيئة المثالية التي تمكنهم من أداء صلواتهم بطمأنينة ويسر.

ووفقاً للهيئة سيتم فتح أبواب المصليات والجوامع لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر، بعد صلاة فجر يوم العيد، على أن يتم فتح مكبرات الصوت الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة، وسيتم الإشراف على دخول وخروج المصلين وذلك بالتعاون مع المتطوعين تجنباً للازدحام.

فيما أنهت إمارة أبوظبي استعداداتها الكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث زيّنت بلدية مدينة أبوظبي الشوارع الرئيسة والفرعية والجزر الوسطية وعدداً من الجسور داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة وعبارات المعايدة، مشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم وفرحتهم بعيد الفطر المبارك.

واستثمرت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان لإنجاز أعمال زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج مجسمات التهنئة بشهر رمضان مع عبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند كثير من التقاطعات بالطرق الرئيسة والفرعية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، بشكل يواكب روحانيات هذه المناسبة الغالية، وينشر البهجة في كل الأرجاء إسعاداً لأفراد المجتمع.

وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، ليكتمل المشهد الجمالي للزينة التي تمنح الشوارع روحاً خاصة طوال أيام العيد.

ومن جانبها، كثّفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء أبوظبي، بهدف التأكد من التزام المنشآت الغذائية بأعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية، وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين خلال فترة العيد.

ووفقاً للهيئة تشمل الحملة التفتيشية، التي تنتهى غداً، جميع المنشآت الغذائية ضمن السلسلة الغذائية، وتركز بشكل خاص على المنشآت الغذائية التي تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المستهلكين خلال فترة العيد، وخصوصاً محال الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة والمطابخ الشعبية، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في تلك المنشآت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وذكرت الهيئة أن الحملة تركز على رصد الممارسات الخطأ وتصحيحها، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض ونقل الغذاء لمنع تلوث المنتجات الغذائية، وخصوصاً عمليات التلوث التبادلي مع العاملين والمعدات، كما تركز على ضمان التزام العاملين في المنشآت الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية، بما في ذلك غسل اليدين، واستخدام أدوات العمل بشكل صحيح، وارتداء الملابس الواقية.

وبدوره، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، مواعيد عمل جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تستمر حتى الأحد المقبل، حيث أكد مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الإثنين المقبل، وكذلك مجانية رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» حتى يوم الإثنين المقبل، في ساعات الذروة الاعتيادية (من 07:00 إلى 09:00 صباحاً، ومن 5:00 إلى 7:00 مساءً)، محذراً قائدي المركبات من الوقوف في الأماكن الممنوعة، وإعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل غير صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، كما حذّر من الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي، ستكون مغلقة خلال العطلة، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من الإثنين المقبل، مع إتاحة إمكانية مواصلة حصول المتعاملين على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حافلات النقل العام

أفاد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، بأن حافلات النقل العام الداخلية والضواحي في الإمارة ستعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع، مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الضواحي، حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.

وذكر أنه فيما يخص خدمات حافلات النقل العام عبر المدن وعبر الإمارات، فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة، وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام، منوهاً بأن خدمتي «أبوظبي إكسبرس» وحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال العطلة.