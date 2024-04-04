سلوك

انتقد زوّار لبحيرة خالد في الشارقة، قيام بعض مرتادي الوجهة بإلقاء علب مشروبات غازية ومياه في البحيرة، مشيرين إلى أن هذا التصرف غير الحضاري يؤذي البيئة الجميلة التي يمتاز بها المكان. وتساءلوا عن سبب عدم احترام القوانين العامة التي توجب المحافظة على النظافة، وطالبوا بوضع مراقبين أو كاميرات تضبط هكذا سلوك.

عروض

شكا قرّاء سرعة نفاد العروض الترويجية التي تطرحها شركات الطيران على تذاكر السفر، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع إحدى تلك الشركات فور صدور العرض الترويجي، إلا أن مندوبيها أكدوا أن الأسعار المذكورة في العرض الترويجي نفدت ولم تعد متاحة.

إنارة

شكا سكان في منطقة الرحيب الجديدة في الفجيرة، عدم وجود إنارة في الطرقات الرئيسة، مشيرين إلى أن المنطقة تعاني العتمة ليلاً، ما عدا إنارة المساكن، وطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في إنارة المنطقة.

مشاة

قال سائقون على شارع التعاون في الشارقة، إن هناك أشخاصاً يعبرون الطريق بطريقة عشوائية، ومن أماكن غير مخصصة لعبور المشاة، ما يسبب ارتباكاً لدى السائقين، وربما تقع حوادث دهس، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر.

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