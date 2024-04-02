ارتفاع الحرارة 5 درجات خلال أبريل

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة ستشهد ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة بما يصل إلى خمس درجات مئوية، خلال أبريل الجاري، الذي يتسم بحدوث تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

وتوقع تجدّد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الدولة، غداً وبعد غد.

وأفاد بأن الشمس خلال هذا الشهر تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي.

وذكر أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري، يضعف هذا الشهر، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق. ووفقاً للمركز فإن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يراوح بين 25 و29 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سُجّلت خلال شهر أبريل كانت عام 2012، إذ بلغت 46.9 درجة مئوية على مدينة «الرويس»، بينما كانت أقل درجة حرارة على «جبل جيس» سنة 2013، وبلغت خمس درجات مئوية.

ولفت إلى أن متوسط سرعة الرياح خلال شهر أبريل يصل إلى 13 كم/ساعة، وبلغت أعلى سرعة رياح سجلت في الدولة 121.3 كم/س على جبل حفيت سنة 2013، فيما بلغت أعلى هبّة رياح 137 كم/س وكانت في مطار العين سنة 2003، بينما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، إذ يراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% و82%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% و28%، مؤكداً أن أعلى سنة تكرّر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2015، إذ وصل عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب وأربعة أيام ضباب خفيف، كما بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم، سقطت على «الغزلة» سنة 2019.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تجدّد فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية تعود إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأشار إلى أن طقس الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتابع المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.