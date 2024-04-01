1071 طن مساعدات حملتها «طيور الخير» إلى غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ21 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

و‏شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة، التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر ثلاث طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني سابع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 52 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1071 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

‏وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم/3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.