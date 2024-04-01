خالد بن محمد بن زايد يحضر الأمسية الرمضانية لموظفي حكومة أبوظبي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الأمسية الرمضانية التي نظّمتها حكومة أبوظبي لموظفيها وأفراد عائلاتهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة قيادات وموظّفي وكوادر الدوائر والمؤسَّسات والجهات التابعة لحكومة أبوظبي.

وهنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحضور بشهر رمضان المبارك، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا بالمزيد من التقدُّم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، متمنياً سموّه لكوادر حكومة أبوظبي وقياداتها التوفيق والنجاح المتواصل في أداء مهامهم تعزيزاً لمسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها الإمارة.

وأكَّد سموّه أهمية المجالس الرمضانية في نشر ثقافة التواصل المجتمعي، باعتبارها موروثاً عريقاً يعكس التقاليد والعادات الوطنية الأصيلة، ودورها في ترسيخ أواصر العلاقات الاجتماعية.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا قصص نجاح أعمالهم مع الحضور.

وتُعد الأمسية الرمضانية لموظّفي حكومة أبوظبي ضمن أبرز البرامج الاجتماعية للمنظومة الحكومية، التي تسعى إلى ترسيخ روح التعاون بين كوادر الجهات الحكومية، وفتح قنوات التواصل وتبادل الأفكار بينهم.