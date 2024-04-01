طرق

لاحظ سكان في عجمان تهالك طرق فرعية في منطقة الراشدية، إذ إن هذه الطرق لم تحظ بالصيانة الكافية منذ هطول الأمطار في الفترة السابقة، وكانت هناك حفر سببت أضراراً للمركبات وربكة للسائقين.

رسائل

قال قارئ إنه يتلقى رسائل نصية بشكل شبه يومي من إحدى الجهات الحكومية في عجمان، تطالبه بسداد رسوم معاملة بقيمة 8421 درهماً، دون أن يعلم عنها شيئاً، على الرغم من اتصاله بهم مرات عدة، وأنه ليس الشخص المعني بذلك، وطالب بعدم إرسال هذه الرسائل النصية له.

طيش

يعاني سكان منطقتي أذن والدقداقة في رأس الخيمة قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية، تشكل خطراً على حياة الآخرين وإزعاجاً للسكان، حيث إنهم لا يبالون بمن حولهم، ويقومون بسلوكيات بها الكثير من الطيش والتهور، فضلاً عن التسابق الذي يحدث بين فئة من الشباب، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل، وهذا الأمر ربما يسبب حوادث مرورية.

إعلانات

يعاني سكان المشروعات السكنية في معظم إمارات الدولة الإعلانات التي يوزعها مندوبو الشركات بشكل يومي على أبواب المساكن والشقق السكنية، وتحديداً في البنايات التي تقطنها الأسر، مؤكدين أن هذا الأمر أصبح مزعجاً، خصوصاً مع عدم مبالاة حراس البنايات بالأمر، لذا ناشدوا الجهات المعنية النظر في الأمر.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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