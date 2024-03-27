تسوّل

شكا سكان في عجمان قيام أشخاص يمارسون التسول في الشهر الفضيل بطرق أبواب المساكن، وعرض أوراق حالاتهم لطلب المساعدة، على الرغم من وجود مؤسسات وجمعيات خيرية معنية بهذا الشأن، لذا يطالبون بعدم التعامل مع مثل هذه الحالات أو التعاطف معها؛ لأن ذلك يسهم في انتشار هذه الظاهرة الدخيلة.

إفطار

طالب سائقون الجهات المعنية بالنظر في أمر قيام سائقين آخرين بالتوقف بشكل مفاجئ، لتوزيع وجبات الإفطار على بعض المارة في الطريق، ما يسبب ربكة وخوفاً من وقوع حوادث مرورية بشكل مفاجئ.

قيادة

قال سائقون إن هناك أشخاصاً يقودون مركباتهم بسرعات أقل من السرعات المحددة على الطرق العامة والفرعية، ويكثر هذا التصرف على السريعة، جراء استخدام الهاتف المتحرك، ما يسبب ربكة مرورية على الطريق، مطالبين الجهات المعنية على مستوى الدولة، بالنظر في هذا الأمر.

دراجات

يعاني مرتادو طريق (ناهل - الهير) في العين قيادة عمال المزارع دراجات نارية غير مرخصة على الطريق الرئيس، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، فضلاً عن قيادتهم ليلاً دون وضع سترات فوسفورية تظهرهم للسائقين، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية وضع حل لشكواهم.

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