«الأمن السيبراني» يحذر من التصيد الاحتيالي عبر «صفقات خيالية»

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من التصيّد الاحتيالي عبر عروض مبالغ فيها، مثل الصفقات الخيالية أو الأسعار المستحيلة، مؤكداً ضرورة الانتباه لعناصر العلامة التجارية، حيث إن الشعارات أو الصور غير الواضحة، قد تشير إلى عملية احتيال.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه مع ازدياد مخاطر الهجمات السيبرانية، خاصة هجمات التصيد الاحتيالي، أصبح من المهم للغاية أن يكون الناس أكثر وعياً وحذراً لحماية أنفسهم من هذه المخاطر.

ووجه المجلس خمس نصائح قيّمة حول كيفية التعرف إلى هجمات التصيد الاحتيالي، وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها، مؤكداً أنه من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للمستخدم تعزيز أمنه الرقمي وحماية معلوماته الشخصية من السرقة.

وتضمنت النصائح التي وجهها المجلس، الحذر من العروض المبالغ فيها، مثل الصفقات الخيالية أو الأسعار المستحيلة، والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيال، والتحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة أو الجهة المختصة، والتأكد من هوية المتصلين قبل الرد على المكالمات، حيث يشترط في الإمارات العربية المتحدة، وجود معرف المتصل الخاص بالشركات، والتأكد من أن البنوك لا، ولن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

ونبه المجلس إلى أن المُجرمين الرقميّين يُرسلون رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الخادعة لانتهاك أمنك على الإنترنت، داعياً الأفراد إلى أن يكونوا مُتيقّظين لتكتيكاتهم التي تتطوّر باستمرار، وأنه بإمكاننا معاً تشكيل خط دفاع لمواجهة الأخطار الإلكترونية والعمل معاً للحفاظ على أمننا الرقمي.

ولفت المجلس في فيديو توعوي بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطر الرسائل الاحتيالية، إلى أن 3.4 مليارات رسالة بريد غير مرغوب فيها ترسل يومياً، داعياً إلى الانتباه إلى أن رسائل التصيد الاحتيالي التي تبدو حقيقية تهدد سلامتك على الإنترنت.

ونبّه إلى أن الرسائل الاحتيالية قد تظهر كأنها صادرة من شركة الشحن الخاصة بك، حيث تطلب منك تحديث عنوانك لتسليم الطرد، أو من منصات التواصل الاجتماعي، عندما يطلب منك إعادة تفعيل حسابك على المنصات قبل إيقافه مع رابط بعنوان «أعد التفعيل الآن»، أو قد تظهر الرسالة كأنها صادرة عن أحد البنوك، حيث تطلب تأكيد بيانات حسابك البنكي بشكل عاجل لاستكمال الخدمة، مع رابط إدخال البيانات، وطلب بيانات ومعلوماتك الشخصية.

وأكد أنه يمكن الكشف عن رسائل التصيد الاحتيالي بطرق بسيطة، من أهمها تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمرسل بعناية، التواصل المباشر مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، الحذر من الرسائل الملحة أو التي تحتوي على أخطاء إملائية، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.

وأطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أخيراً حملة توعوية، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، تحت عنوان «الحملة الوطنية للأمن السيبراني.. عامٌ من الوعي والتثقيف الرقمي»، وتسعى إلى تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والسبل المختلفة للحماية من الهجمات السيبرانية، وتدعو إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

• «الأمن السيبراني»: مُجرمون رقميّون يُرسلون رسائل احتيالية خادعة عبر البريد الإلكتروني لانتهاك أمن الأشخاص على الإنترنت.