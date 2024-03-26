كلاب

قال سكان في منطقة الحراي بمدينة خورفكان، إن المنطقة تنتشر فيها الكلاب الضالة، وتسير بين المساكن، خصوصاً في الفترة المسائية، ويطالبون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

رسوم

فوجئ عميل لبنك محلي بفرض رسوم استخدام على بطاقة الائتمان الخاصة به دون الرجوع إليه، وبمراجعة البنك أخبره الموظف بأنه وقع على عقد يتضمن بنداً يعطي البنك حق تعديل الشروط في أي وقت، ما اعتبره تحايلاً وعدم مصداقية.

إفطار

أثنى مواطنون ومقيمون على قيام مطاعم بإعداد وجبات إفطار صائم بأسعار رمزية، مساهمة منها في دعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة، مطالبين الجهات المعنية بمكافأة هذه المطاعم على جهودها المجتمعية.

مراسلات

طالب متعاملون مع بنوك محلية البنك المركزي بإلزام كل البنوك بالتواصل هاتفياً معهم قبل إجراء أية تعديلات على الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية، وعدم الاكتفاء بإرسال الإيميلات فقط، التي قد تتعطل لأي سبب، ولضمان الشفافية.

حديقة

طالب سكان في منطقة التعاون بالشارقة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بحديقة الممزر، التي أغلقت منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي يقصدها كثير من العائلات خلال فصل الشتاء، نظراً لتحسن حالة الطقس.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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