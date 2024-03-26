3500 زيارة تفتيشية على مراكز التجميل في الشارقة منذ بداية العام

نفذت بلدية مدينة الشارقة نحو 3500 زيارة تفتيشية على مراكز التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية منذ بداية العام، للتحقق من التزامها اشتراطات الصحة والسلامة والنظافة العامة للمنشأة.

وأكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، جمال المازمي، أن هذه الحملة تعكس حرص البلدية على تكثيف الرقابة على الصالونات ومراكز التجميل، وتوعية العاملين فيها بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المنظمة لسير العمل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة لمرتادي هذه المنشآت، حيث وفرت البلدية كادراً من أصحاب الخبرة والكفاءة لتنفيذ الدور الرقابي والتوعوي، والتأكد من جميع الاشتراطات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة.

من جانبها، أفادت رئيسة قسم الرقابة الصحية، رقية إبراهيم، بأن البلدية تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، للتأكد من الالتزام التام بالمعايير الصحية، وما يتبعها من اشتراطات لتشمل النظافة العامة للمنشأة، واستيفاء اشتراطات السلامة. ونوّهت بأن البلدية تشرف على 2945 صالون حلاقة ومركز تجميل، تحظى جميعها برقابة مشددة ومكثفة، مشيرةً إلى أنه تم تنظيم نحو 3500 زيارة تفتيشية على هذه المنشآت منذ بداية العام الجاري، تم خلالها التدقيق على المعايير الصحية واتباع الاشتراطات المناسبة والمعتمدة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات.