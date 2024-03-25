تجاوزات

طالب سائقون الجهات المعنية بالنظر في أمر قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على الطرقات بشكل فيه طيش وتهور، أو استخدامهم الهاتف المتحرك أثناء القيادة، وعدم ربطهم لحزام الأمان، فضلاً عن التجاوزات التي يقوم بها بعضهم على الطرقات، ما يسبب ربكة لدى الآخرين، ويعتبر مخالفاً للنظام المروري، ويشكل خطراً عليهم وعلى مرتادي الطريق، خصوصاً في الفترات التي يسيرون فيها على الطرقات دون وجود ركاب.

حديقة

نوه قارئ بالتطور الكبير الذي شهدته حديقة الراشدية للعائلات في عجمان، إذ باتت تستقطب العائلات والزوار للترفيه والتنزه، علماً بأن الحديقة تحوي العديد من الأنشطة المتنوعة، وأماكن خاصة بألعاب الأطفال، وأخرى لممارسة الرياضات المختلفة، وفي مقدمتها رياضة المشي.

إنارة

شكا سكان منطقة أم فنين في الشارقة ضعف إنارة أعمدة الطريق الفرعي الممتد من المنطقة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، فضلاً عن أنه يسبب ربكة للسائقين، خصوصاً ليلاً، لتجاوزات بعض السائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية، مضيفين أن الطريق به حفر، ويحتاج إلى صيانة وإنارة.

مواقف

يجد سكان عدد من البنايات بمنطقة الراشدية في عجمان صعوبة في إيجاد مواقف للسيارات، ويضطرون أحياناً إلى استخدام بعض المساحات الخالية بالقرب من أماكن سكنهم كمواقف مؤقتة، لكن معاناتهم ستزداد في حال قرر أصحاب هذه المساحات الخالية إقامة منشآت فيها.

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