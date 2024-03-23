رئيس الدولة والسيسي يبحثان في القاهرة العلاقات الأخوية والمستجدات بالمنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، وذلك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية البنّاءة التي تجمعهما في جميع أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية.

كما استعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات عقداها في القاهرة - في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه - عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مواصلة الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إليه بشكل عاجل وآمن، ودون عوائق، وعبر كل الطرق والوسائل الممكنة، لتخفيف معاناة سكان القطاع، إلى جانب تكثيف الجهود للعمل على وقف إطلاق النار في القطاع.

وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي الجاد لفتح آفاق للمسار السياسي، والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، على أساس «حل الدولتين»، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما يربطهما من أواصر متينة واحترام متبادل، إلى جانب الاهتمام المشترك بدفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بشأن كل ما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام، الذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وأقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مأدبة إفطار، تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة، الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، والذي يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، أحمد مبارك علي المزروعي، وأمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل البناي، وسفيرة الدولة لدى مصر، مريم الكعبي.

كما حضرهما، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القاهرة في وقت لاحق، في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل أمس، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى مصر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.