رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وتبادل سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع ويديم نعم الأمن والرخاء على دولة الإمارات وشعبها.

كما تبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي ــ الأحاديث الأخوية الودية والتحية مع ضيوف المجلس من سمو الشيوخ والمواطنين.

وأدى الجميع صلاة المغرب وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة.

حضر مجلس قصر البطين..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والضيوف