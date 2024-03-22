مزاد "أنبل رقم" الخيري ينطلق في دبي الأحد المقبل لدعم حملة "وقف الأم"

ينطلق في دبي يوم الأحد المقبل - 24 مارس الجاري - مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة وذلك لدعم جهود حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من &e وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ "دو"، و 11 رقماً هاتفية لـ"اتصالات من &e".

ويساهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يقام في فندق "فور سيزونز جميرا"بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة "وقف الأم" للمساهمة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري، 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات، وهي: O74-O51-V39-P42-Q49-T95-U53-U79-W62-W85

كما يعرض المزاد أرقام هواتف متحركة مقدمة من اتصالات من &e من فئة (ماسي وماسي بلس) وهي: 0545555555، 0561444444، 0569111111، 0548888881، 0545555551، 0544000001، 0568888800، 0564488888، 0564444499، 0563000004، 0564344444.

ويعرض المزاد أيضاً أرقاماً هاتفية مميزة مقدمة من" دو" وهي: 0587777770، 0587777771، 0587777772، 0587777773، 0587777774، 0587777775، 0587777776، 0587777777، 0587777778، 0587777779.

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "وقف الأم".

وتستهدف حملة وقف الأم تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، إضافة إلى مساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).