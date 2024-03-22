الإمارات تحتفي بـ «يوم الأم»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عطاء الأمهات وتضحياتهن ورسالتهن السامية في التربية وبناء الإنسان أساس مهم في المجتمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «عطاء الأمهات وتضحياتهن ورسالتهن السامية في التربية وبناء الإنسان أساس مهم في مجتمعنا. ومن خلال الاحتفاء بيوم الأم، نعبر عن تقديرنا لدورها والمعاني التي تمثلها الأمومة بالنسبة إلى الفرد والأسرة والمجتمع. كل عام والأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأم أعظم موجود.. وأصعب مفقود.. وأحد أجمل أسرار الوجود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «الأم أعظم موجود.. وأصعب مفقود.. وأحد أجمل أسرار الوجود.. مصدر الحياة.. وأجمل ما فيها.. نحتفي بهن في شهر رمضان بوقف قيمته مليار درهم صدقة جارية عن جميع الأمهات في الإمارات.. حفظ الله جميع الأمهات.. وحفظ الله دولة الإمارات».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمهات في الإمارات والعالم بيوم الأم.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أهنئ الأمهات في الإمارات والعالم بـ(يوم الأم).. نحتفي بهذه المناسبة لتأكيد اعتزازنا بدورهن في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة المتماسكة التي تشكل نواة المجتمع الصالح والوطن المتقدم.. في هذه المناسبة نوجه تحية شكر وتقدير إلى الأم.. رمز التضحية والحكمة والعطاء».

وشاركت دولة الإمارات العالم، أمس، احتفاله بـ«يوم الأم»، الذي يُعد مناسبة سنوية يتم عبرها تسليط الضوء على الأم ودورها في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة المثالية التي تشكل نواة المجتمع الصالح.

وتحظى الأمومة في دولة الإمارات بتقدير رسمي وشعبي، حيث تتوافر للمرأة الأم أوجه الدعم كافة وفي جميع المجالات، ما مهد الطريق أمامها للتمتع بجميع الحقوق المستندة إلى قيم العدالة والمساواة السائدة في المجتمع الإماراتي.