رئيس الدولة: كل عام والأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن عطاء الأمهات وتضحياتهن ورسالتهن السامية في التربية وبناء الإنسان أساس مهم في مجتمعنا.



وقال سوه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عطاء الأمهات وتضحياتهن ورسالتهن السامية في التربية وبناء الإنسان أساس مهم في مجتمعنا. ومن خلال الاحتفاء بيوم الأم، نعبر عن تقديرنا لدورها والمعاني التي تمثلها الأمومة بالنسبة إلى الفرد والأسرة والمجتمع."



وأضاف سموه: "كل عام والأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة."