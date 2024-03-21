إطلاق حاسبة إلكترونية لتاريخ وقيمة المعاش التقاعدي

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد حاسبة إلكترونية جديدة ضمن خدماته الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، تُمكن المؤمّن عليهم من حساب تاريخ التقاعد المتوقع، وكذلك قيمة المعاش التقاعدي المتوقع أو المكافأة في حال عدم الاستحقاق.

وأفاد الصندوق، بأن إطلاق الحاسبة الإلكترونية الجديدة يأتي في إطار حرصه على تقديم خدمات متطورة للمؤمّن عليهم، ومساعدتهم على التخطيط للمستقبل بسهولة ويُسر، إذ تُمكّن الحاسبة المؤمّن عليهم من حساب التاريخ المتوقع للتقاعد، وقيمة المعاش المتوقع تقريباً، إضافة إلى قيمة المكافأة في حال عدم استيفاء شروط التقاعد، موضحاً أنه يمكن للمؤمن عليهم استخدام الحاسبة الجديدة عبر الرابط: (https://bit.ly/49WzXS4).

ويواصل الصندوق نشر سلسلة حلقاته التوعوية «كيف أحلها؟» التي يبثّها على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث تناولت الحلقة الثانية التي تحمل عنوان «الحسابة تحسب» موضوع سن التقاعد في إمارة أبوظبي بعد تعديل قانون التقاعد وآلية التدرّج في تطبيق القانون الجديد في ما يتعلق بسن التقاعد للمؤمّن عليهم في إمارة أبوظبي.