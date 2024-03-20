انخفاض في "الحرارة" اليوم وغداً.. وأمطار ورياح مثيرة للغبار حتى نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصةً على البحر، الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس غدٍ صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، مع حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. وأشار إلى أن الطقس غدٍ يظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام.

ويصبح غائماً ورطب ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، مع فرصة سقوط أمطار، منوهاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت المقبل يكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على فترات، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.