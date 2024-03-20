الإمارات و«المطبخ المركزي العالمي» يكملان توصيل المواد الغذائية إلى غزة عن طريق البحر

أعلنت دولة الإمارات والمطبخ المركزي العالمي عن استكمالهما بنجاح توصيل المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع.

انطلقت المهمة - التي سُميت بعملية «سفينة» والتي تمت بالتعاون مع منظمة «أوبن آرمز» ودعم من حكومة قبرص - من قبرص ورست قرب ساحل غزة، وهي أول عملية تسليم للمساعدات الغذائية عن طريق البحر منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتم إيصال المساعدات الضخمة إلى شمال غزة أمس، بالتعاون مع قافلة من برنامج الغذاء العالمي، والتي نقلت وجبات طعام جاهزة من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن).

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) إيرين جور: «نحن ممتنون لهذا التعاون الوطيد بين دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي مع منظمة أوبن آرمز، وللدعم المقدم من حكومة قبرص الذي أسهم في نجاح جهودنا الأخيرة. يُعد إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر خطوة في غاية الأهمية طال انتظارها، حيث إن الغذاء والمياه حق عالمي. تستوجب الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة أن نقوم باستجابة واسعة النطاق - تشمل إيصال المساعدات عن طريق البحر والجو والبر. كما نسعى إلى إيصال المساعدات الإضافية عن طريق البحر ونتطلع للعمل مع المجتمع الدولي لبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة هذا التحدي بشكل عاجل». وحملت أول شحنة بحرية نحو 200 طن من الأرز والدقيق والبروتينات. كما يتم إعداد 240 طناً إضافياً لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.

وقدمت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وشركاؤها منذ أكتوبر، ما يزيد عن 39 مليون وجبة تم توزيعها في غزة، كما يعملون باستمرار لمواجهة التحديات، حيث تمثل جهود المطبخ المركزي العالمي أكثر من 60% من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في غزة.

وحتى الآن، قامت دولة الإمارات بإيصال 21 ألف طن من الإمدادات العاجلة، وتشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، وتم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.

• الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشن»، وبدعم من قبرص، شريكتان في أول عملية توصيل بحري إلى غزة.

• 240 طناً إضافياً يتم إعدادها لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.