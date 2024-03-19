عطلات

اقترح مواطنون ومقيمون عمل عروض مخفضة لعطلات عيد الفطر المبارك داخل الدولة وخارجها، بأسعار في متناول الجميع، إذ إن الأسعار المطروحة حالياً مبالغ فيها بشكل كبير، ويتكرر هذا الارتفاع في كل مناسبات الأعياد والإجازات الرسمية.

«سكوترات»

شكا سكان منطقة شغرافة (1) في الشارقة قيام فئة من المراهقين بقيادة الدراجات الكهربائية «سكوترات» بشكل كبير على الطرقات الفرعية والرئيسة، ويسيرون بها بسرعات عالية، وهذا يشكل خطراً على حياتهم وإرباكاً للآخرين، مناشدين الجهات المعنية وضع حل لهذه التصرفات الطائشة منهم.

شاحنات

قال مرتادون لشارع الإمارات في دبي، إن بعض سائقي الشاحنات لا يتقيدون بالأنظمة المرورية على الطرقات، إذ إنهم ينحرفون بسرعات كبيرة للانتقال من مسار لآخر دون مراعاة المركبات الصغيرة التي بجانبهم، وهذا بحد ذاته يشكل إرباكاً كبيراً للآخرين.

ازدحام

يشهد الطريق الممتد من واحة دبي للسيلكون باتجاه ند الشبا ازدحاماً كبيراً وبطء الحركة المرورية منذ بداية شهر رمضان، خصوصاً في الفترة الصباحية، ويخف هذا الازدحام بعد شارع الخيل ومفرق شارع الميدان.

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