«الأمن السيبراني» يحذّر من خطر «التزييف العميق»

حذر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات من خطر عمليات الاحتيال عبر التزييف العميق أو الـ«ديب فيك»، إذ يتم فيها تزييف أصوات الأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في طلب أموال عاجلة من أقاربهم ومعارفهم.

وذكر المجلس أنه في ظل التطور السريع في المشهد التكنولوجي، يتزايد انتشار الاحتيال بواسطة تقنية التزييف العميق أو الـ«ديب فيك»، لاسيما مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه من الضروري فهم تقنيات هذه الممارسات الاحتيالية لحماية نفسك بفاعلية من الأضرار المحتملة.

واستعرض المجلس سيناريو من الواقع لكيف يمكن لتقنية التزييف العميق أو «ديب فيك» أن تجعلك ضحية للاحتيال، موضحاً أن المخترقين يستخرجون نموذجاً لصوتك من أحد حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحليل مقاطعك الصوتية يولدون رسائل صوتية مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبدو كأنها بصوتك الحقيقي، وينشئون رسالة «ديب فيك» تدعي حاجتك لأموال عاجلة ويرسلونها لأصدقائك المقربين، وبناء على ثقة صديقك بصوتك قد يفي بالطلب ويرسل تفاصيله المصرفية للمخترقين دون علمه.

وحدد مجلس الأمن السيبراني ثلاث خطوات للحماية من محتوى الـ«ديب فيك»: الأولى الحذر من الطلبات الغريبة للمعلومات حتى من المقربين، وثانياً عدم مشاركة المعلومات الحساسة إلا إذا تأكدت من هوية الطرف الآخر، وثالثاً إبلاغ السلطات عن أي محاولات للاحتيال أو الابتزاز باستخدام الـ«ديب فيك».

ونبّه مجلس الأمن السيبراني إلى أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات الإلكترونية ورفع وعي جميع أفراد المجتمع بأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، والذي يلعب دوراً أساسياً في حماية المجتمع من الاحتيال الإلكتروني.

وحدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الخطوات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحرص دائماً على عدم نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة، وعدم الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية مع الحرص دائماً على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، إضافة إلى تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف مع عدم تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادر مجهولة.

وشرح الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني، منها عدم الخضوع لأي تهديد وتقديم أي تنازلات للمحتال، إضافة إلى القيام بالإبلاغ فوراً عبر إحدى قنوات الإبلاغ الرسمية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أطلق أخيراً حملة توعوية تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، تحت عنوان «الحملة الوطنية للأمن السيبراني.. عامٌ من الوعي والتثقيف الرقمي»، وتسعى إلى تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والسبل المختلفة للحماية من الهجمات السيبرانية، وتدعو إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

وتتضمن الحملة التي تستمر على مدار عام كامل 52 موضوعاً، بواقع موضوع جديد كل أسبوع، والتي تأتي ضمن مبادرات النبض السيبراني، ومختلف جوانب الأمن السيبراني، بما فيها من توجيهات ونصائح حول كيفية التعرف إلى رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وأهمية معرفة التهديدات الناشئة بالإضافة إلى التحديث المستمر للبرامج والتطبيقات، واستخدام تطبيقات الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت.

الأمن السيبراني:

• من الضروري فهم تقنيات الممارسات الاحتيالية لحماية نفسك من الأضرار المحتملة.

• عدم نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة.