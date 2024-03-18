حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية "هبة" لإنشاء جامعة وقفية في دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة "شوبا العقارية".



وقال سموه على حسابه الرسمي في منصة "اكس": "ضمن حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت اليوم توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة "شوبا العقارية" ..."



وأضاف سموه: "نشكر رجل الأعمال بي إن سي مينون، مؤسس المجموعة على هذه المبادرة، وفخور بروح الخير والتضامن التي تسود مجتمع دبي وبهذه المساهمات التي تنعكس ايجابياً على برامج التعليم التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في عشرات البلدان حول العالم."





حمدان بن محمد: ضمن حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت اليوم توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة "شوبا العقارية" ... نشكر رجل الأعمال بي إن سي مينون، مؤسس المجموعة على هذه المبادرة، وفخور بروح الخير… pic.twitter.com/kAYSA3dV8P — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 18, 2024